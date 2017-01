Köln (ots) -



In einem gestern veröffentlichen Facebook Beitrag schreibt Serdar Somuncu, dass eine WDR Redakteurin ihn zu verklagen drohe. Der Grund sei, dass er in einem Podiumsgespräch dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ihr persönlich Zensur vorgeworfen habe. Dazu stellen wir klar, dass unsere Redakteurin wegen schwerer Beleidigung gegen Herrn Somuncu vorgeht. Wir unterstützen sie dabei, da wir nicht dulden, dass unsere Mitarbeiterin öffentlich als "Keimzelle des Faschismus" oder "Arschloch" bezeichnet wird.



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Ingrid Schmitz WDR-Unternehmenssprecherin Tel. 0221 / 220 7110 wdrpressedesk@wdr.de