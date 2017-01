Zürich (ots) - Seit Anfang Januar 2017 bietet die Migros das neue

Weight Management Programm in 41 Deutschschweizer Fitnessanlagen an.

Das Programm setzt auf eine ganzheitliche Betrachtung des

gesundheitsrelevanten Umfelds und Lebensstils. Schritt für Schritt

führt es den Kunden mit einem 1:1 Coaching zu einer ausgewogenen

Ernährung, zum dauerhaften Wohlfühlgewicht und zu mehr Vitalität.



Die Migros-Welt bietet von den Fitnessanlagen über die

Gesundheitsdienstleistungen (Medbase, Santémed) bis zum Lebensmittel-

und Sportartikelverkauf alles, was ein Fitnessanbieter normalerweise

nicht oder nur mit sehr grossem Aufwand anbieten kann. Nun kommt das

neue Weight Management Programm, das den Kunden mit einem Coaching

rund um sein Wunschgewicht ganzheitlich berät und betreut. Vorläufig

ist das Weight Management Programm in 41 Deutschschweizer

Fitnesszentren buchbar. Weitere Migros Fitnessanlagen werden dieses

Programm im Verlauf des Jahres ebenfalls in ihr Angebot aufnehmen.



Das persönliche Wunschgewicht erreichen



Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die ausschliesslich auf

Gewichtsreduktionen hinzielen, verfolgt das Weight Management

Programm einen ganzheitlichen Ansatz. Kunden schärfen dabei ihr

Bewusstsein, ihre bisherigen Essgewohnheiten zu hinterfragen,

nachhaltig zu ändern und in ihren persönlichen Lebensstil zu

integrieren. Denn nur so gelingt es, ihr Wunschgewicht zu erreichen

und langfristig zu halten.



Ausgewogene Ernährung und ausreichende Bewegung sind wichtige

Schlüsselfaktoren beim Thema Körpergewicht. Genauso entscheidende

Kriterien sind aber auch Stress, Schlafqualität sowie objektiv

messbare gesundheitliche Risikofaktoren. Der Kunde wird während 12

Monaten von seinem persönlichen Coach 1:1 beraten und begleitet,

davon drei Monate intensiv und neun Monate in unterstützender Form.

Das Programm führt den Kunden Schritt für Schritt zu einer

ausgewogenen Ernährung, einem dauerhaften Wohlfühlgewicht bis hin zu

mehr Vitalität.



Weight Management ist von den Migros Fitnessanlagen in Kooperation

mit dem bekannten Gesundheitswissenschaftler David Fäh, der seit

Jahren für das Vivai-Magazin beratend tätig ist, sowie dem

Entwicklungspartner «Freunde am Kochen» entstanden. Das Programm

richtet sich an Personen, die Handlungsbedarf sehen und Zeit in ihre

Gesundheit investieren wollen.



Migros fördert die Gesundheit der Menschen noch stärker



Das Thema Gesundheit ist seit langem im Leitbild der Migros-Gruppe

verankert. Mit ihren Fitness- und Wellness-Zentren,

Entspannungskursen, ihrer Kompetenz im Ernährungsbereich, Beiträgen

in den Migros Medien und ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement

verfolgt Migros seit mehreren Jahren eine umfassende

Gesundheitsstrategie. Mit der neuen Gesundheitsinitiative "iMpuls",

die Anfang Januar 2017 startete, wird die Gesundheit der Menschen mit

inspirierenden Tipps und vielfältigen Angeboten noch stärker

gefördert.



Freizeit- und Gesundheitszentren Migros: Ein M gesünder



Migros ist schon seit den 1970er-Jahren im Freizeitmarkt führend.

Das heutige Angebot umfasst rund 150 gesundheitsfördernde Standorte

in der ganzen Schweiz sowie in Deutschland und Frankreich. Neben 100

Fitness-, Wellness- und Aquaparks sorgen 36 Gesundheitszentren von

Medbase und santémed für eine ganzheitliche Betreuung im

medizinischen Bereich. Drei Sport- und neun Golfparks runden das

vielseitige Freizeitangebot ab.



Mehr über David Fäh



Dr. David Fäh lehrt und forscht an der Uni Zürich und ist Dozent

für Ernährung und Diätetik an der Berner Fachhochschule. Der

Präventivmediziner und Gesundheitswissenschaftler beschäftigt sich

mit Ernährungsthemen insbesondere mit den Ursachen, den Folgen und

der Vermeidung von Übergewicht und ist Autor zahlreicher

Publikationen. Fäh berät die Migros seit über 10 Jahren in

Ernährungsfragen unter anderem für Vivai, dem Wohlfühl- und

Nachhaltigkeitsmagazin der Migros.



Mehr über «Freunde am Kochen»



Das Start-up «Freunde am Kochen» hat ein Ernährungsprogramm

entwickelt, das schnelle, gesunde und alltagstaugliche Rezepte smart

miteinander kombiniert. Diese Komponenten haben die Migros überzeugt

und sind im Weight Management Programm integriert worden.



