Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

De Maiziere und Maas vereinbaren Maßnahmen zur inneren Sicherheit

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) haben sich als Reaktion auf den Terroranschlag von Berlin auf Maßnahmen zur Verbesserung der inneren Sicherheit geeinigt. Geplant seien erleichterte Voraussetzungen für die Abschiebehaft etwa durch die Einführung eines neuen Haftgrundes für so genannte Gefährder, schärfere Überwachungsauflagen für Ausreisepflichtige und die Einführung elektronischer Fußfesseln für Gefährder, sagte de Maiziere nach einem Treffen beider Minister zu den sicherheitspolitischen Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

EU-Kommission will Verbraucherschutz bei Online-Werbung stärken

Weniger Spam, weniger Werbeanrufe und weniger Pop-ups beim Surfen im Internet: Das verspricht ein neuer Vorschlag der EU-Kommission, den die Behörde am Dienstag in Brüssel vorstellte. Das Paket sieht eine ganze Reihe von Neuregelungen zum Schutz persönlicher Daten vor, auch bei der Nutzung von Diensten wie WhatsApp, Facebook oder Skype. Die bisherigen EU-Gesetze, die sogenannte ePrivacy-Richtlinie, greifen nur bei traditionellen Telekommunikationsanbietern und darüber versendete elektronische Nachrichten.

Libyens sprudelnde Ölquellen bedrohen Opec-Pläne

Die Ölförderung Libyens hat sich in den letzten sechs Monaten mehr als verdreifacht. Die trotz des Bürgerkriegs sprudelnden Ölquellen des Landes bedrohen daher die Pläne der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), mittels einer Förderbremse die Ölpreise in die Höhe zu treiben. Der Ölpreis ist um 19 Prozent auf über 55 US-Dollar je Barrel gestiegen, seit die Opec am 30. November den Beschluss fasste, ihre Förderung um rund 4 Prozent zu drosseln. Libyen war damals von der Vereinbarung ausgenommen worden, weil die Kämpfe zwischen rivalisierenden Milizen die Ölförderung des Landes empfindlich getroffen hatten.

Fed/Lacker geht im Oktober in den Ruhestand

Bei der Federal Reserve von Richmond wird die Spitzenposition frei. Präsident Jeffrey Lacker wird am 1. Oktober nach 28 Jahren bei der Fed in den Ruhestand gehen, wie die Richmond-Filiale der US-Notenbank mitteilte. Lacker stieß 1989 zur Richmond Fed, Präsident wurde er im August 2004. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, ein Komitee soll einen geeigneten Kandidaten auswählen.

