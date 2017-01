DETROIT (dpa-AFX) - Der größte US-Autohersteller General Motors (GM) rechnet im laufenden Jahr mit mehr Gewinn. Unter dem Strich dürften 2017 zwischen 6,00 und 6,50 US-Dolar hängenbleiben, kündigte Konzernchefin Mary Barra in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung an. Für das abgelaufene Jahr rechnet GM mit 5,50 bis 6,00 Dollar. Weltweit dürften die Umsätze steigen und in den USA sowie China sollte der Gewinn wachsen, hieß es weiter. Zudem soll eine weitere Milliarde Dollar an Kosten eingespart werden.

Anleger zeigten sich begeistert, in einer ersten Reaktion stieg der Aktienkurs des Autoherstellers um fast sechs Prozent. Analysten hatten bisher mit einem Gewinn von 5,73 Dollar gerechnet. Für gute Stimmung sorgte auch die Ankündigung GMs, für fünf Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen zu wollen./he

ISIN US37045V1008

