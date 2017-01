Basel - Die SNB hat ein Jahr mit schwierigen Entscheidungen vor sich, so Ursina Kubli, Ökonomin bei der Bank J. Safra Sarasin AG.Bund und Kantone dürften sich freuen. Das provisorische Jahresergebnis der SNB zeige einen Jahresgewinn von circa 24 Milliarden Franken, was eine Ausschüttung an Bund und Kantone von rund 1,5 Milliarden Franken erlauben werde. Bemerkenswert sei, dass die Fremdwährungspositionen mit 19 Milliarden Franken den größten Beitrag zu dem guten Jahresergebnis beigetragen hätten, getragen von kräftigen Kursgewinnen bei Obligationen und Aktienmärkten sowie Zins- und Dividendenerträgen. Damit dürfte der innenpolitische Druck gegen die Währungsinterventionen der SNB vorläufig abnehmen. Dennoch werde die SNB in einer unkomfortablen Situation bleiben.

