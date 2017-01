Siemens hält an seinen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 fest. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und mäßiger Investitionsneigung der Kunden peilt der Münchner Konzern in seinem seit Oktober laufenden Finanzjahr moderate Umsatzzuwächse an, wie aus einer Investorenpräsentation vom Dienstag hervorgeht.

Den vollständigen Artikel lesen ...