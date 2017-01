McCourt Global, der Geschäftsarm von McCourt LP, gab heute bekannt, dass Frank H. McCourt, Jr., Chairman und CEO von McCourt LP, und Mark Walter, Gründer und CEO von Guggenheim Partners, die private Investment-Plattform McCourt Partners mit einem Dauerkapital von mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingeführt haben. Die McCourt Partners Investment-Plattform verkörpert eine Entwicklung des erfolgreichen Jointventures unter demselben Namen, das im Jahr 2012 nach dem historischen 2,2-Milliarden-US-Dollar-Verkauf des Dodgers Franchise von McCourt an eine Investorengruppe unter der Leitung von Mark Walter gegründet wurde.

Zu Beginn auf die Entwicklung von Immobilienprojekten fokussiert, hat das Jointventure nun darüber hinaus signifikante Investitionen in Flaggschiff-Entwicklungsprojekte in New York City, London, Miami und Austin mit einer Gesamtfläche von mehr als 5,5 Millionen Quadratfuß (ca. 510.970 qm) durchgeführt. In der Folge wird McCourt Partners nun über ein erweitertes Mandat für Investitionen in einer Reihe von Sektoren verfügen, die von Immobilien- bis hin zu Finanzprojekten und anderen Private-Equity-Investitionsmöglichkeiten reichen. McCourt Partners wird bis zur Ernennung eines CEO unter der Leitung von Drew McCourt, President von McCourt Global, stehen.

"Wir sind äußerst erfreut, unsere Beziehungen zu Frank McCourt und seinem Unternehmen ausweiten zu können", so Mark Walter. "Die Gelegenheit, ein bedeutendes Geschäft mit jemandem aufbauen zu können, der meine Werte teilt und ähnliche philanthropische Ansichten und sogar nahezu identische Ziele verfolgt, verkörpert etwas, das ich in hohem Maße schätze."

"Als ich die Dodgers verkaufte, war meine erste Priorität die Suche nach einem Besitzer, der dazu beitragen würde, dass das Team in der Folge einen anhaltenden Erfolg erzielt und, falls die Leistung des Teams dies nun widerspiegelt, dann war Mark Walter eine großartige Wahl", so Frank McCourt. "Ich würde genau dasselbe über die Entscheidung sagen, dieses Unternehmensprojekt mit Mark Walter anzugehen auch dies eine großartige Wahl. Mark und ich teilen dieselben zentralen Werte und wir hatten das Glück, in den Anfangsjahren unserer Partnerschaft bereits nach sehr kurzer Zeit erfolgreich zu sein. Ich prognostiziere große Erfolge für McCourt Partners, da wir unseren Fokus über Immobilienprojekte hinaus auf andere Erfolg versprechende Projekte richten und eine signifikante Präsenz auf dem Weltmarkt erreichen werden."

Frank McCourt, der in jüngster Vergangenheit den französischen Fußballclub Olympique de Marseille erwarb, ist ein Unternehmensführer der vierten Generation mit familiären Wurzeln in der Immobiliensparte und im Bauwesen, die bis in das Jahr 1893 zurückreichen. Er hat im Verlauf seiner 40-jährigen Karriere kontinuierliche Erfolge erzielt mit Initiativen, die von der Entwicklung des Seaport Distrikts von Boston bis hin zu Mischimmobilien-Entwicklungsprojekten in den Vereinigten Staaten und im Ausland reichten. Frank McCourts weitere Geschäftsinteressen umfassen die MGG Investment Group, die Global Champions Tour, die Conqur Endurance Group und Skyware Technologies. Er ist darüber hinaus ein Philanthrop und leidenschaftlicher Förderer einer Reihe von wissenschaftlichen, zivilen und kulturellen Organisationen und Initiativen, darunter die McCourt School of Public Policy an der Georgetown University, Future Project, eine der am schnellsten wachsenden gemeinnützigen Organisationen in Amerika, und The Shed, eine Organisation zur Entwicklung eines innovativen und architektonisch anspruchsvollen Kunst- und Kulturzentrums im Zentrum von New York City.

Mark Walter ist Gründer und CEO von Guggenheim Partners, Chairman und kontrollierender Eigentümer der Los Angeles Dodgers und der Los Angeles Sparks, kontrollierender Eigentümer der Delaware Life Insurance Company, Eigentümer des White Oak Conservation Center und Investor in anderen Geschäftszweigen. Er fungiert als Treuhänder oder Direktor einer Reihe von Organisationen, darunter unter anderem die Solomon R. Guggenheim Foundation, die Northwestern University, das Field Museum of Natural History, die Chicago Beyond, Inc., Get IN Chicago, die Los Angeles Dodgers Foundation, Guggenheim Partners und der Ongava Game Reserve (Pty) Ltd. Wie Frank McCourt ist auch Mark Walter ein Philanthrop, der sich auf seine Vision in den Bereichen Bildung, Erhaltung, soziale Gerechtigkeit, Verwirklichung urbaner Ziele und andere zivile und kulturelle Projekte konzentriert.

Über McCourt LP

McCourt LP ist ein Unternehmen in Familienbesitz, das sich auf die Schaffung von langfristigen Werten durch unternehmerische, strategische und philanthropische Investitionen und Partnerschaften konzenzriert. Unter der Leitung von Frank H. McCourt, Jr. reichten die Geschäftsinitiativen von McCourt LP im Verlauf der letzten 4 Jahrzehnte von der Entwicklung des Seaport Distrikts von Boston und dem Besitz der Los Angeles Dodgers bis zu einer Reihe von Immobilien-Entwicklungsprojekten in New York City, London, Miami und Austin sowie dem Besitz des legendären französischen Fußballclubs Olympique de Marseille. Das aktuelle Portfolio von McCourt LP, das von seinem Geschäftsarm McCourt Global verwaltet wird, umfasst operative Gesellschaften und aktive Investitionen in den Bereichen Immobilieninvestitionen und -entwicklungen, Finanzwesen, Sport und im Medien- und Kommunikationssektor. McCourt LP ist in New York City ansässig und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich.

