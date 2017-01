SPD-Chef Sigmar Gabriel ist in einem Medienbericht bereits als Kanzlerkandidat ausgerufen worden. Die Parteispitze spielte den Bericht herunter. Entschieden werden solle erst bei einer Vorstandsklausur am 29. Januar.

SPD-Chef Sigmar Gabriel will sich bis Ende Januar bedeckt halten, ob er seine Partei als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl im Herbst führt. "Personaldiskussionen und -entscheidungen wird es heute nicht geben", sagte Generalsekretärin Katarina Barley am Dienstagabend in Düsseldorf unmittelbar vor Beratungen der engeren Parteiführung.

Entschieden werden soll über die Kanzlerkandidatur erst bei einer Vorstandsklausur am 29. Januar. Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Parteikreise, Parteichef Sigmar Gabriel habe sich zur Kanzlerkandidatur ...

