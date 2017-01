Halle (ots) - Nun ist es heraus, das "Unwort des Jahres", es lautet "Volksverräter". Keine schlechte Wahl, wenn man das unter den gegebenen, traurigen Umständen so sagen darf. In Dresden, wo die selbst ernannten Retter des christlichen Abendlandes ihr Hauptquartier haben, brüllen die Pegida-Kameraden gern solche starken Worte. Zur Einheitsfeier im Oktober ist es auch so gewesen. Und da traf es die Spitzen der etablierten Parteien, in denen Pegida, AfD & Co. das Böse schlechthin sehen. Nun mag man einigen der Schreihälse vielleicht Dummheit attestieren - ihren Anführern sicher nicht. Die wissen genau, woher der Kampfbegriff "Volksverräter" kommt und gefallen sich in nationalen, gern auch "völkischen" Wallungen.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200