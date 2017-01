Der Sozialist Mario Soares war ein enger Freund von Willy Brandt und Günter Grass - und in seinem Heimatland Portugal beliebt wie kaum ein zweiter Politiker. Er wurde drei Tage nach seinem Tod mit Staatsehren beigesetzt.

Der portugiesische Staatsmann Mario Soares, der als "Vater der Demokratie" in seinem Land gilt, ist drei Tage nach seinem Tod mit Staatsehren beigesetzt worden. Nach einer feierlichen Zeremonie fand die eigentliche Beerdigung des legendären Sozialisten am Dienstag auf dem Friedhof Cemiterio dos Prazeres in Lissabon im privaten Kreis statt. Der frühere Regierungs- und Staatschef war am Samstag nach wochenlangem Koma im Alter von 92 Jahren gestorben. Die portugiesische Regierung hatte anlässlich des Todes eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen, die bis Mittwoch gilt.

Der Beisetzungszeremonie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...