Independent senkt Daimler auf 'Halten' - Ziel hoch auf 78 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Daimler von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 76 auf 78 Euro angehoben. Die Stuttgarter hätten ihr Pkw-Absatzziel für 2016 erreicht, doch 2017 sollte die Dynamik abnehmen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der Herausforderungen für die Branche und der Probleme im Lkw-Geschäft habe die Aktie nur noch moderates Aufwärtspotenzial.

Goldman senkt Deutsche Telekom auf 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Telekom von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18,30 auf 17,40 Euro gesenkt. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Deutsche Telekom biete allerdings angesichts der überdurchschnittlichen Entwicklung bei der US-Mobilfunktochter T-Mobile US keine attraktive Bewertung. Zudem dürfte das Wachstum auf dem deutschen Markt nur durchschnittlich ausfallen.

UBS hebt Siemens auf 'Buy' und Ziel auf 131 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 131 Euro angehoben. Die Aktie des Elektro- und Industriekonzerns dürfte weiter aufwerten, denn die Anstrengungen des Managements, das Konglomerat aufzuspalten, würden weiterhin unterschätzt, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer Studie vom Dienstag. Mittermaier hat nun die Bewertung der Siemens-Aktie von Guillermo Peigneux Lojo übernommen.

UBS senkt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 65 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Lanxess von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 64 auf 65 Euro angehoben. Er bleibe für den gesamten europäischen Chemiesektor zwar positiv gestimmt, sei aber nun etwas skeptischer auf der zyklischen Seite, bei den breiter aufgestellten Unternehmen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer Branchenstudie vom Dienstag. Lanxess zähle dazu, schrieb er und verwies auf die starke Kursentwicklung 2016 sowie die inzwischen zunehmenden Risiken eines Kostenanstiegs für synthetischen Kautschuk.

S&P Global hebt Deutsche Bank auf 'Hold' und Ziel auf 19 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Deutsche Bank nach dem jüngsten Vergleich in den USA von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 19 Euro angehoben. Mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten des Finanzinstituts seien inzwischen beträchtliche Hürden aus dem Weg geräumt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Dienstag. Zudem seien die von der Europäischen Zentralbank auferlegten Kapitalanforderungen für Banken im neuen Jahr geringer. Damit werde sich die Deutsche Bank auf ihren Sanierungsplan fokussieren können.

Hauck & Aufhäuser hebt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Gerresheimer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Analyst Torben Teichler passte seine Schätzungen in einer Studie vom Dienstag an den Verkauf des Bereichs Life Science Research an. Damit schärfe der Verpackungsspezialist sein Profil. Teichler rechnet damit, dass die Ziele für 2016 erreicht wurden und auch 2017 eine erfolgreiche Entwicklung bevorsteht.

Goldman senkt Telefonica Deutschland auf 'Sell' - Hebt Ziel an

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 3,90 auf 4,00 Euro angehoben. Nachdem sich die Telekomaktien in Europa 2016 wegen des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei nun die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Telefonica Deutschland erscheine indes mangels eines eigenen Festnetzes mit Blick auf das Mobilfunkgeschäft verwundbar. Zudem habe sich die Aktie zuletzt überdurchschnittlich entwickelt.

Deutsche Bank hebt Grenke auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Grenke von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 173 auf 180 Euro angehoben. Der Leasingspezialist sei bislang unter dem Fintech-Radar geflogen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Studie vom Dienstag. Dabei unterscheide sich Grenke von anderen Unternehmen unter diesem Label durch seine Wachstumshistorie und die hohe Profitabilität.

DZ Bank senkt Evotec auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 8 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Evotec nach dem dynamischen Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 7 auf 8 Euro angehoben. Die positiven Nachrichten dürften inzwischen im Aktienkurs des Biotech-Unternehmens eingearbeitet sein, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Dienstag.

Bernstein startet Innogy mit 'Outperform' - Ziel 38,50 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Innogy mit "Outperform" und einem Kursziel von 38,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Innogy zeichne sich durch eine attraktive Dividendenrendite und eine starke Bilanz aus, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Aktie der Erneuerbare-Energien-Tochter von RWE günstig bewertet.

