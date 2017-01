Stuttgart (ots) - Das hat es lange nicht gegeben. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sitzt auf einem dicken Sack Geld. Zum zweiten Mal hintereinander weist der Bund hohe Haushaltsüberschüsse aus. Damit eröffnet sich ein ungeahnter Spielraum.Die Milliarden in Rücklagen zu bunkern ist der falsche Weg. Es ist an der Zeit, die Bürger zu entlasten. Die Union will das erst nach der Wahl umsetzen. Zu oft schon hat die Politik im Wahlkampf Steuersenkungen versprochen. Passiert ist dann wenig. Die große Koalition hätte die Chance, es dieses Mal anders zu machen.



