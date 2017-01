Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag überwiegend nachgegeben. Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Handel am amerikanischen Rentenmarkt.Der Fokus an den Finanzmärkten richtete sich zunehmend auf die erste Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump nach seinem Wahlsieg, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...