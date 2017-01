Der tschechische Staatschef Milos Zeman fordert die Ausweisung aller "Wirtschaftsmigranten" aus Europa.

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman fordert, dass die in Europa ankommenden Wirtschaftsmigranten in "leere Orten" in Nordafrika oder auf "unbewohnte griechische Inseln" deportiert werden sollen. "Ich bin für die Deportation aller Wirtschafts-Migranten." "Natürlich akzeptiere ich die Grausamkeit des Bürgerkriegs in Syrien, im Irak und so weiter. Aber wir sprechen nicht über diese Leuten, wir sprechen über Wirtschaftsmigranten", zitiert die Financial Times Zeman. Griechenland habe viele unbewohnte Inseln und hohe Auslandsschulden. Wenn es möglich wäre, "Hotspots" auf den griechischen Inseln einzurichten, könnte dies eine Art der Rückzahlung der Auslandsschulden sein. Er sei sich sicher, dass es eine "starke Verbindung zwischen dem Zustrom von Migranten und dem Zustrom von Dschihadisten" gebe. "Und diejenigen, die diese Verbindung leugnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...