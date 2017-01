Eine Analyse aller Anlageklassen zeigt: Sparer und Anleger dürfen sich nicht auf die Versprechungen von Regierungen verlassen. Immobilien, Aktien und Fonds sind nicht ohne Risiko - bieten aber bei nüchterner Abwägung durchaus Chancen.

Die wichtigste Erkenntnis: Sparer und Anleger müssen wissen, dass ihre Feinde die Regierungen sind. Anleger müssen alle Strategien rund um diese Erkenntnis bauen. Die traditionellen Grundlagen der Vermögensbildung stimmen nicht mehr. Die Basis sollten Spareinlagen bei der Bank bilden. Die Zinsen sind minimal und die Gelder selbst sind gefährdet, weil im Krisenfall Einlagen nicht mehr unbedingt geschützt sind, sondern sogar zur Sanierung der jeweiligen Bank herangezogen werden können. Das zweite Element sollte in Staatsanleihen bestehen, die als sicher gelten und eine solide Verzinsung garantieren. Die Finanzlage der EURO-Staaten ist kritisch und die Zinsen sind niedriger als die Geldentwertung. Bei den Immobilien werden die hohen Preise als Alarmsignal gesehen. Somit verbleibt als einzig attraktive Sparte jener Bereich, der vor allem in Mitteleuropa stets als risikoreich von den meisten gemieden wurde - die Investition in attraktive Unternehmen mit einem ...

