Andrej Malanin, russischer Konsul von Athen, wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er soll eines natürlichen Todes gestorben sein.

Der russische Konsul von Athen, Andrej Malanin, wurde am Montag tot in seiner Wohnung aufgefunden. Sein lebloser Körper soll auf dem Boden seines Schlafzimmers gefunden worden sein, ohne dass eine Gewalteinwirkung festgestellt werden konnte, berichtet die griechische Zeitung To Vima. Seine Wohnung soll von innen abgeschlossen gewesen sein und Einbruchsspuren soll es ebenfalls nicht gegeben haben. Nach Informationen der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Sputnik bestätigte die russische Botschaft in Athen, dass Malanin eines natürlichen Todes gestorben sei. Seit Dezember sind somit vier hochrangige russische Diplomaten gestorben. Der href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/12/29/anschlaege-es-gibt-immer-eine-wahrheit-hinter-der-wahrheit/" target="_blank" ...

