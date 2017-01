Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist tot. In seiner Berliner Rede von 1997 forderte Herzog einen grundlegenden Wandel. Liest man die Rede heute, zeigt sich: Die politischen Eliten haben sich gegen Herzogs Rat für Stillstand und Machterhalt entschieden - zum Nachteil Deutschlands.

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Zuvor war der Jurist Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der CDU-Politiker hatte unermüdlich vor Reform-Müdigkeit im Land gewarnt. Herzog machte es sich zur Aufgabe, gegen Blockaden in Politik und Gesellschaft anzugehen. In seiner Berliner Rede 1997 machte Herzog klar, dass Deutschland sich von Beharren verabschieden und sich radikal für das Neue öffnen müsse. Heute, 20 Jahre später, muss man sagen: Ein Großteil dessen, was Herzog damals forderte, harrt auch heute noch auf seine Umsetzung. Allerdings hat sich die Welt, wie von herzog vorhergesagt, rasant weiterentwickelt. Dass Deutschland viele Entwicklungen nicht bloß verschlafen, sondern die politischen Eliten zahlreiche notwendige Veränderungen aktiv blockiert haben, mag mit dem Mangel an Führungsstärke in der deutschen...

