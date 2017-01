Der frühere CISO der MOL Group, Jason Haward-Grau, wird mit seiner Branchenerfahrung zur Wachstumssteigerung im Bereich Cybersicherheit beitragen

PAS Inc., führender Anbieter von Lösungen zur Prozesssicherheit, Cybersicherheit und Anlagenzuverlässigkeit in der Energiewirtschaft, in der Prozessindustrie und bei der Stromversorgung, gibt die Aufnahme von Jason Haward-Grau als Chief Information Security Officer (CISO) in sein Führungsteam bekannt. Jason Haward-Grau ist ein Technologieleiter mit über 22 Jahren Erfahrung in den Bereichen Cybersicherheit und Beratung sowohl in Betriebs- als auch in Informationstechnologie. Vor seiner Tätigkeit bei PAS war Jason Haward-Grau CISO beim MOL-Konzern, einem integrierten Öl- und Gasunternehmen mit Geschäftstätigkeit in über 30 Ländern tätig, wo er die Cybersicherheitsstrategie des Unternehmens geleitet und entwickelt hat. Die Aufnahme von Jason Haward-Grau in das Team wird das starke nationale und internationale Wachstum von PAS unterstützen.

"PAS bietet eine Technologie an der Schnittstelle des Industriellen Internets der Dinge, der Analytik und der Cybersicherheit für industrielle Kontrollsysteme", sagte Jason Haward-Grau. "Sie bieten Einblick in die komplexen Konfigurationsdaten innerhalb der Vielfalt geschützter Kontrollsysteme, die für Produktion und Sicherheit in einem Industriebetrieb in erster Linie verantwortlich sind. Mit diesen Daten und der Möglichkeit ihrer Überwachung im Hinblick auf unerlaubte Änderungen können Unternehmen Endpunkte in einer Qualität sicherstellen, die heutzutage kein anderer Zulieferer bieten kann. Das einzigartige Technologieangebot von PAS, die wachsende Anzahl seiner Cybersicherheitskunden, seine Innovationshistorie und das erfahrene Führungsteam machten mir die Entscheidung des Einstiegs leicht."

Jason Haward-Grau verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Umsetzung von Cybersicherheitsstrategien und im Aufbau von professionellen Sicherheitsorganisationen, die der aktuellen Bedrohungslage gewachsen sind. Außer seiner Position als CISO beim MOL-Konzern hatte Jason Haward-Grau Führungspositionen im Bereich Informationstechnologie (IT) bei Burberry und Vodafone inne, wo er Global Head of Cyber Security Operations Program Delivery war. Davor war er leitender Berater bei KPMG mit Fokus auf IT- und Cybersicherheit innerhalb der Bereiche Finanzdienstleistungen, Petrochemie und Telekommunikation. Jason Haward-Grau hatte weitere IT-Führungspositionen bei GlaxoSmithKline, Diageo, Impact Plus und der Royal Bank of Scotland inne.

"Wir freuen uns, dass wir Jason Haward-Grau für unser Management-Team gewinnen konnten", sagte Eddie Habibi, Gründer und CEO von PAS. "Jason Haward-Grau ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die den Herausforderungen bestens gewachsen ist, denen CISOs im verarbeitenden und Energiesektor heutzutage gegenüberstehen. Er bietet PAS die zusätzliche Schlagkraft, die das Unternehmen benötigt, um weiterhin seine Sicherheitsmaßnahmen zu steigern und gleichzeitig Cybersicherheitsdienstleistungen zu entwickeln, die seine Kunden zur Stärkung ihrer industriellen Kontrollsysteme benötigen."

Über PAS

PAS ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Prozesssicherheit, Cybersicherheit und Anlagenzuverlässigkeit in der Energiewirtschaft, in der Prozessindustrie und bei der Stromversorgung in der ganzen Welt. Lösungen von PAS umfassen Cybersicherheit für industrielle Kontrollsysteme, Automatisierungsanlagenverwaltung, IPL-Sicherheit, Alarmmanagement, Hochleistungs-HMI™, Grenzverwaltung und Regelkreis-Leistungsoptimierung. Lösungen von PAS sind weltweit in über 1.100 Einrichtungen in mehr als 70 Ländern installiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pas.com. Verbinden Sie sich mit PAS auf Twitter, @PASGlobal oder LinkedIn.

