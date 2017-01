Auch in Asien schauen die Anleger gebannt auf Donald Trump. Sie sorgen sich unter anderem um Handelsabkommen. Im Vormittagshandel steigen die Aktienkurse an der Börse in Tokio dennoch.

Die Tokioter Börse hat sich am Mittwoch gut behauptet. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg im Vormittagshandel um 0,3 Prozent auf 19.358 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,4 Prozent auf 1548 Zähler.

Die Händler agierten ...

