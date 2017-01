Am Ende weint der scheidende US-Präsident Barack Obama. In seiner Abschiedsrede erinnert er an seine hoffnungsvolle Wahlkampfbotschaft vom Wandel - und schwört er die Amerikaner auf ihre Anständigkeit ein.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat in seiner Abschiedsrede seine Landsleute zum Zusammenhalt und zur aktiven Bürgerschaft aufgerufen. Die Ungleichheit, vor allem zwischen Schwarzen und Weißen in den Vereinigten Staaten, müsse überwunden werden.

"Wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen", sagte er am Dienstagabend (Ortszeit) vor Tausenden jubelnden Zuhörern in Chicago. Dennoch sei Amerika ein "besserer Platz, als zu dem Zeitpunkt, an dem wir angefangen haben."

Die Gräben zwischen den Ethnien in den Vereinigten Staaten sind aus Obamas Sicht längst nicht überwunden. Das Gerede vom postethnischen Amerika nach seinem Wahlsieg 2008 möge zwar gut gemeint gewesen sein, sei jedoch "nie realistisch" gewesen, sagte Obama in seiner letzten Rede als Staatsoberhaupt.

Obama beklagte eine "krasse Ungleichheit" in seinem Land. Diese zersetzte die demokratischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...