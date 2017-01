2016 war ein turbulentes Jahr am Währungsmarkt. Der Dollar ist auf Mehrjahreshochs gestiegen, während der Euro, Yen, oder der chinesische Renminbi kräftig auf Talfahrt waren. Je nachdem wie sich die Wirtschaft der einzelnen Länder entwickelt wird und wie die jeweiligen Notenbanken agieren werden, könnte es 2017 erneut zu erheblichen Bewegungen am Anleihen- und am Währungsmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...