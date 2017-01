Moneycab.com: Herr Pfenninger, Sie waren viele Jahre als Investmentbanker tätig, unter anderem dreizehn Jahre bei der Bank Julius Bär. Heute sagen Sie in Anlehnung an Bill Gates bekanntes Zitat: "Finance is necessary, banks are not." Woher dieser Wandel?

Jean-Pierre Pfenninger: Die Digitalisierung hat uns ganz neue Wege eröffnet, wie Kundengeschäfte oder Prozesse abgewickelt werden können. Gerade im Finanzbereich hat dies grosse Auswirkungen, denn diese Branche funktionierte noch bis vor Kurzem nach sehr traditionellen Mustern. Die Banken haben diese Entwicklung zwar mitbekommen, sind aber zu träge, um darauf rechtzeitig und mit der nötigen Flexibilität reagieren zu können. Bill Gates hat diese anstehenden Veränderungen bereits in den 1990ern vorausgesagt, als viele noch nichts von der Digitalisierung verstanden. Ich finde die Umstellung auf die digitale Welt sehr spannend, darum bin ich in diesen Sektor gewechselt.

Welches sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Auswirkungen der Digitalisierung auf die Branche?

Die Prozesse bei Banken haben sich über Jahrzehnte entwickelt und wurden oftmals nie erneuert oder hinterfragt. Mit der Digitalisierung werden nun Prozesse optimiert und transparent, die früher hinter verschlossenen Türen stattfanden. Damit wächst auch das Verständnis der Leute für die Abwicklung dieser Prozesse - und die Erwartungen an Effizienz und Transparenz steigen. Die Digitalisierung wird sich in der Branche so bemerkbar machen, dass jene, die nicht oder zu langsam darauf reagieren, längerfristig nicht überleben können. Die Branche wird transparenter, schneller und flexibler.

Jean-Pierre Pfenninger, CEO Hyposcout

Hyposcout ist ein Kreditvermittler, der auf einer Online-Peer-to-Peer-Plattform Kapitalnehmer direkt mit Investoren zusammenbringt. Würden Sie uns das Konzept Peer-to-Peer-Lending näher erklären?

Online-Peer-to-Peer-Lending bedeutet, dass ein Geldgeber und ein Geldnehmer direkt und online mit-einander in Verbindung gebracht werden. Die Bank als Vermittlerin fällt somit weg. Der Kreditvertrag wird dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...