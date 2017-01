Zürich - Kündigt ein Mitarbeiter, stellt sich für den Vorgesetzten die Frage nach der Aufgabenverteilung. Mehr als die Hälfte (59 %) der Schweizer Finanzverantwortlichen versucht im ersten Schritt, intern sofortigen Ersatz zu finden. In der Zwischenzeit aber müssen die Kollegen die Aufgaben des scheidenden Angestellten übernehmen. Denn fast ebenso viele CFOs (52 %) verteilen die Arbeit zunächst an andere Teammitglieder. Dies ergab die aktuelle Arbeitsmarktstudie des spezialisierten Personaldienstleisters Robert Half, für die 100 CFOs in der Schweiz befragt wurden.

Um die Lücke nach der Kündigung eines Mitarbeiters zu schliessen, beginnen zudem 42 % der Finanzchefs extern mit der Suche nach einem neuen Mitarbeiter. Den scheidenden Mitarbeiter durch ein Gegenangebot vom Bleiben zu überzeugen, geben immerhin noch 24 % der CFOs als eine der ersten Massnahmen nach einer Kündigung an.

"Die ...

