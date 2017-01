Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG - Die deutsche Wirtschaft klagt seit langem über die komplizierte Besteuerung von Unternehmen. Jetzt darf sie auf Erleichterung hoffen: Nach Informationen des Handelsblatts hat Finanzminister Wolfgang Schäuble bei Unionspolitikern dafür plädiert, die Unternehmensbesteuerung in der nächsten Legislaturperiode grundlegend zu reformieren. (Handelsblatt S. 8)

ITALIEN - "Das italienische Bankensystem als Ganzes befindet sich nicht in der Krise", sagte Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan in einem Interview. Er sei sich sicher, dass sein Land keine EU-Hilfe brauche. Mehr Investitionen, weniger Schulden, ein solideres Bankensystem, ist seine Devise. (Welt S. 10)

BAUWIRTSCHAFT - Es herrscht Hochkonjunktur auf Deutschlands Baustellen, dank niedriger Zinsen und hoher Zuwanderung. Die Auftragsbücher der Baufirmen und Handwerker sind so voll wie seit 20 Jahren nicht, Kunden müssen vielerorts länger warten oder mehr Geld bezahlen - und das wird auch so bleiben, prognostiziert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seiner neuen Bauvolumensrechnung. Demnach haben Privatleute, Firmen und der Staat im vergangenen Jahr etwa 350 Milliarden Euro für den Bau und die Planung neuer Gebäude, neuer Straßen sowie für deren Reparatur ausgegeben. Das sind 2,5 Prozent mehr als 2015 - und zwar real, also nach Abzug von Preissteigerungen. Das DIW erwartet, dass die Bauinvestitionen in 2017 und 2018 weiter steigen werden, real um 1,6 und 2,4 Prozent. (Süddeutsche S. 15/FAZ S. 16)

INNOVATIONEN - Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2015 so viel wie nie zuvor in Innovationen investiert. Die Unternehmen steigerten ihre Innovationsausgaben nach einem Bericht des Handelsblatts gegenüber 2014 um 8,8 Prozent auf 157,4 Milliarden Euro. Allerdings verteilen sich die Ausgaben auf immer weniger Unternehmen. Dies geht aus einer neuen Erhebung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) hervor. (Handelsblatt S. 9)

EZB - Zwei Computer-Hacker sollen über Jahre hinweg die E-Mail-Konten von EZB-Präsident Mario Draghi und des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi angegriffen haben. Die italienische Polizei nahm nach eigenen Angaben am Dienstag zwei Personen unter dem Verdacht fest, insgesamt 18.000 Mail-Konten von Geschäftsleuten, Behördenchefs und sogar Kardinälen im Vatikan attackiert zu haben. Bei der EZB und der italienischen Notenbank sollen die beiden Verdächtigen - ein Geschwisterpaar in Rom - versucht haben, vertrauliche Daten über Banken zu ergattern, meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg. (Süddeutsche S. 17)

BÜRGERVERSICHERUNG - Die Bertelsmann-Stiftung wirbt für das rot-rot-grüne Projekt einer Bürgerversicherung. Dazu hat sie ausrechnen lassen, welche Effekte ein Einbeziehen der heute meist privatversicherten Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung hätte. Das Ergebnis: Der Staat könnte Milliarden Euro sparen, die Beamten stünden finanziell besser da, und der Beitragssatz in der gesetzlichen Versicherung könnte sinken. Allerdings müssten die Ärzte auf Milliarden Euro Einkommen verzichten. Bund und Länder könnten bis 2030 rund 60 Milliarden Euro einsparen, erklärte die Stiftung, die die steuerfinanzierte Beihilfe für privatversicherte Beamte abschaffen will. (FAZ S. 15/Welt S. 17)

TRUMP/BREXIT - Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und die Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten sind die größten Risiken für die Weltwirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt der "Global Risk Report 2017" des World Economic Forum (WEF), der dem Handelsblatt vorliegt. "Die bekanntesten Störfaktoren sind die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, und der Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl in den USA", heißt es in dem Papier. Das WEF hat für den Report weltweit rund 750 Risikoexperten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft befragt. (Handelsblatt S. 6)

