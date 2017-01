The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0241784 WORLD BK 2022 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB4UA1 BAY.LDSBK.IS.17/23 BD01 BON EUR N

CA BB62 XFRA DE0001102416 BUNDANL.V.17/27 BD02 BON EUR Y

CA BA62 XFRA DE0001108819 BUNDANL.V.17/27NK OZSS BD02 BON EUR N

CA BAXQ XFRA DE0001142842 BUNDANL. KPS 15.2.27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40LW5 COBA T2 NACHRANG 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9A1 DZ BANK IS.A709 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1BZ8 LB.HESS.-THR.17/26 OPF BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LB6 LB.HESS.-THR.IS.17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LC4 LB.HESS.-THR.17/27 OPF BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4BR9 LB.HESS.-THR.IS.01A/2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4BS7 LB.HESS.THR.CARRARA 17/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8739 NORDLB OPF.17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB87A0 NORDLB 2 PH.BD.02/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4014 LDSBK.SAAR OPF A401 BD02 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0DK9 EFSF 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA UI7P XFRA FR0124175367 UNEDIC 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US25746UCQ04 DOMINION RES. 17/19 A BD02 BON USD N

CA XFRA US25746UCR86 DOMINION RES. 17/22 B BD02 BON USD N

CA XFRA US42824CAY57 HP ENTERPRISE 16/45 BD02 BON USD N

CA XFRA US961214DG53 WESTPAC BKG 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US961214DH37 WESTPAC BKG 17/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USN27915AQ54 DT.TELEK.INTL F.17/22REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1549372420 HDLBGCEM.FIN.LU. 17/21 BD02 BON EUR N