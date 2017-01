The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT RL40 XEUB XS0282445336 RABOBK 16.01.2017 4,25% CORP BON EUR Y

CT NLA3 XEUB NL0009819671 NETHER 15.01.2017 2,5% EGOV BON EUR Y

CT BYEE XEUB DE0001053221 LAND BAYERN 16.01.2017 4,125% JUMB BON EUR Y