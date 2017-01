FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH35R7 HSH NORDBANK RZ 1 13/21 0.000 %

UG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS NEW RC-,10 0.485 EUR

REU1 XFRA ZAE000057428 REUNERT LTD O.N. 0.225 EUR

BRL1 XFRA ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05 0.159 EUR

SPI XFRA ZAE000006284 SAPPI LTD RC 1 0.103 EUR

TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.284 EUR

WFM XFRA US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.132 EUR

TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.104 EUR

SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.236 EUR

SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.332 EUR

SLH XFRA US8081941044 SCHULMAN INC., A. DL 1 0.194 EUR

RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.284 EUR

PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.227 EUR

M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.823 EUR

ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.085 EUR

MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.095 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.473 EUR

ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.322 EUR

WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.260 EUR

FFC XFRA US31678A1034 FIFTH STREET FIN. DL-,01 0.057 EUR

FCS XFRA US31430F1012 FELCOR LODGING TR. DL-,01 0.057 EUR

OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 1.088 EUR

CPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.057 EUR

BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 0.946 EUR

BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.199 EUR

BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 0.940 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.296 EUR

ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.251 EUR

XFRA DE000HSH4H62 HSH NORDBANK MZC 11 13/18 0.000 %

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.071 EUR

C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.073 EUR

DWDW XFRA US61761JQK87 MORGEN STANLEY DEP. PFD H 0.002 %

OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.255 EUR

MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.151 EUR

LX4 XFRA US5506781062 LUXFER HLDGS PLC SP.ADR 0.118 EUR