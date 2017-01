FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TGR XETR US9884981013 YUM BRANDS 0.284 EUR

WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.132 EUR

4AB XETR US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.605 EUR

ABL XETR US0028241000 ABBOTT LABS 0.251 EUR