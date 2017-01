VW steht Insidern zufolge im Diesel-Abgasskandal eine rund 4 Mrd. $ teure Einigung mit dem US-Justizministerium bevor. Der Aufsichtsrat des Konzerns soll heute in Wolfsburg tagen, um der mit den Amerikanern ausgehandelten Strafzahlung zuzustimmen. Mit der Milliardenstrafe muss der Konzern dafür büßen, dass er mit der Manipulation von rund einer halben Million Dieselautos die Behörden in den USA getäuscht und gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen hat.



Das US-Justizministerium hatte den Wolfsburger Konzern vor fast genau einem Jahr verklagt. Volkswagen hatte im September 2015 die Manipulation von 11 Mio. Autos weltweit zugegeben. Eine Software sorgt dafür, dass Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Im normalen Straßenverkehr liegen sie um ein Vielfaches höher.



Nach den beiden Einigungen mit Schadensersatzklägern in Kalifornien ist die Vereinbarung mit der US-Regierung der dritte große Schritt zur Aufarbeitung von Dieselgate. Geschädigten Autokäufern, Händlern und US-Bundesstaaten muss VW mehr als 16 Mrd. Euro Entschädigung zahlen und die Autos zurückkaufen. Der Konzern hat dafür schon gut 18 Mrd. Euro zurückgelegt. In Europa wird der Verstoß durch Rückrufaktionen behoben, eine finanzielle Entschädigung verweigert der Autobauer. In Deutschland sind unterdessen viele Schadensersatzklagen von VW-Kunden beim Landgericht Braunschweig anhängig.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info