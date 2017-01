SFC Energy: Indisches Innenministerium setzt auf Brennstoffzellen von SFC

DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SFC Energy: Indisches Innenministerium setzt auf Brennstoffzellen von SFC

11.01.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SFC Energy AG - Pressemitteilung

SFC Energy: Indisches Innenministerium setzt auf Brennstoffzellen von SFC

- Insgesamt wurden über 80 Einheiten der Brennstoffzellen EMILY 3000 und JENNY 600S, Power Manager sowie Methanol-Tankpatronen-Nachfüllstationen bestellt. - Die Brennstoffzellen versorgen einsatzkritische Kommunikationssysteme an indischen Grenzschutzposten. - Das indische Innenministerium hat sich für die SFC-Brennstoffzellen aufgrund ihrer viel höheren Effizienz und signifikanten Entlastung der Logistik im Vergleich zu Generatoren und Batterien entschieden.

Brunnthal/München, Deutschland, 11. Januar 2017 - SFC Energy AG, führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid- Stromversorgungslösungen, meldet den Eingang und die Teilauslieferung eines Auftrags beim indischen Partner FC TecNrgy Pvt Ltd, Haryana. Im Rahmen des Auftrags bestellen paramilitärische, dem indischen Innenministerium unterstellte, Grenzschutzkräfte mehr als 80 SFC Energy-Produkte, Zubehör und über 3.000 Methanol-Tankpatronen.

Die paramilitärischen Kräfte in Indien nutzen die EMILY 3000 und JENNY 600S Brennstoffzellen von SFC Energy zur zuverlässigen Stromversorgung von elektrischen Geräten, insbesondere Kommunikationssystemen, für den Grenzschutz an zum Teil abgelegenen Außenposten.

Die EMILY 3000 ist ein hocheffizienter, sehr leiser, umweltfreundlicher mobiler Stromerzeuger für elektrische Geräte an Bord von Führungs- und Funktionsfahrzeugen und für die abgesetzte und stationäre Stromversorgung von Feldposten. Die Brennstoffzelle versorgt elektrische Geräte und lädt angeschlossene Batterien rund um die Uhr, bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit vollautomatisch wieder auf. Dabei liegt der Methanolverbrauch der EMILY 3000 bei etwa 0,1 Liter pro Stunde. Ein Generator verbraucht in der gleichen Anwendung pro Stunde über 2 Liter Diesel. Somit entlastet die Brennstoffzelle die Treibstofflogistik in schwer zugänglichen Einsatzgebieten ganz erheblich und die Betriebskosten sinken sehr deutlich.

Die tragbare JENNY 600S ist ein am Körper getragenes, hochflexibles Brennstoffzellensystem. Sie liefert zuverlässig Strom und versorgt elektrische Verbraucher wie Funkgeräte oder Nachtsichtgeräte. In Kombination mit dem SFC Power Manager können gleichzeitig mehrere Geräte auf unterschiedlichem Spannungsniveau versorgt und Batterien geladen werden.

Die SFC Energy Methanol-Tankpatronen-Nachfüllstationen befüllen die 350 ml Tankpatronen der tragbaren JENNY 600S Brennstoffzelle im Feld aus den M10 Tankpatronen. Diese 10 l Tankpatronen können auch zu Fuß oder per Luftfracht transportiert werden, da die Grenzposten oft weit entfernt jeglicher Verkehrsinfrastruktur liegen.

Angesichts der ursprünglichen, nahezu unberührten Natur, in der die Brennstoffzellen zum Einsatz kommen, ist insbesondere ihr sehr ressourcenschonender und nahezu vollständig schadstofffreier Betrieb ein wertvoller Betrag zum Umweltschutz.

"Die Brennstoffzellen bringen unseren Kunden entscheidende Vorteile", sagt Karandeep Singh, Geschäftsführer von FC TecNrgy. "Grenzschutzkräfte an diesen entlegenen Posten profitieren von großer Gewichtsreduzierung, zuverlässigem Betrieb und entscheidenden Kosten- und Logistikeinsparungen im Vergleich zu den zuvor verwendeten schweren Generatoren. Wir sehen für die nächsten Jahre ein großes Potenzial für Methanol-Brennstoffzellen von SFC Energy in Indien und sind dafür sehr gut aufgestellt."

"Wir freuen uns, dass sich mit dem indischen Innenministerium eine weitere internationale Regierungsorganisation für Stromversorgungslösungen von SFC Energy entschieden hat", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy. "Immer mehr Verteidigungsorganisationen und staatliche Behörden nutzen unsere bewährten tragbaren, mobilen und stationären Produkte für die zuverlässige Stromversorgung in Anwendungen beim Grenzschutz."

Brennstoffzellenprodukte von SFC Energy AG sind bei zahlreichen internationalen Verteidigungsorganisationen im Einsatz. Brennstoffzellen- und Zubehörprodukte von SFC Energy verfügen über eine Versorgungsnummer/ NATO Stock Number. Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Verteidigung, Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Wind-, Umwelt- und Telekommunikationsanwendungen sowie für das Verkehrsmanagement unter www.sfc-defense.com, www.efoy- pro.com und www.sfc.com.

Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 35.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578).

SFC Pressekontakt: Ulrike Schramm Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.com

11.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: info@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

535355 11.01.2017

ISIN DE0007568578

AXC0021 2017-01-11/07:30