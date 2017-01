Zürich - Per Anfang 2017 lanciert Helvetia Versicherungen einen eigenen Venture Fund für Investitionen in Start-ups. Verantwortlich hierfür ist das neu geschaffene Ressort Digital Ventures in der Unternehmensentwicklung, die zukünftig von Martin Tschopp geleitet wird.

Zur Unterstützung der Digitalisierung lanciert Helvetia Versicherungen per Anfang 2017 den Helvetia Venture Fund. Der Fund investiert systematisch in Start-ups, die zur digitalen Transformation des bestehenden Kerngeschäfts von Helvetia beitragen und gezielte Geschäftsmodell-Innovationen ermöglichen. Über die nächsten Jahre sollen über den Fund rund CHF 55 Mio. in gut 25 Jungunternehmen investiert werden. Hierzu wird Helvetia eine Fondsgesellschaft in Luxemburg gründen.

Fokus auf InsurTech und Start-ups mit Brückenfunktion

Der Fund verfolgt strategische und finanzielle Ziele. Er investiert zum einen in Start-ups aus dem Bereich InsurTech. Darunter werden Jungunternehmen gefasst, die in der traditionellen Wertschöpfungskette eines Versicherers tätig sind. Zum anderen investiert der Fund in versicherungsfremde Start-ups, wenn sich mit deren Geschäftsmodell eine unterstützende Brücke zum Geschäft von Helvetia schlagen lässt. Mit sämtlichen Start-ups strebt Helvetia eine operative Zusammenarbeit an. Die Investitionen erfolgen daher primär in den Ländern, in denen Helvetia aktiv ist, namentlich in der Schweiz sowie in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien.

«Der Helvetia Venture Fund wird einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen ...

