Das Wertpapier des Baukonzerns Bilfinger konnte sich im gestrigen Handel nach einem wochenlangen Gezerre über eine wichtige Widerstandsmarke hinwegsetzen und zugleich ein Kaufsignal aufstellen - weitere Gewinne dürften nun auf Sicht von einigen Wochen folgen.

Vor wenigen Jahren notierte das Papier des Baukonzerns noch auf einem Hoch von 93,05 Euro, drehte jedoch von den Höchstständen im zweiten Quartal 2014 zur Unterseite ab und verlor im gleichen Jahr noch über 50 Prozent an Wert. In den darauf folgenden Jahren wurde die Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt, bis die Aktie ganz knapp an die Tiefs aus 2009 auf 25,05 Euro nachgab. Erst in diesem Bereich konnte eine größere Gegenbewegung gestartet werden, die nun seit Juni 2016 anhält und einen Kursanstieg an die markante Widerstandszone um 38,00 Euro erlaubte zu vollziehen. Im Dienstagshandel konnte die Aktie schließlich mit einem dynamischen Kursanstieg darüber ausbrechen und hat sich hierdurch nun weiteres Kurspotential ...

