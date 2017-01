Von Willa Plank

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Bis auf die Börse in Schanghai präsentieren sich die Handelsplätze in Südostasien am Mittwoch mehr oder weniger ausnahmslos mit Aufschlägen. In Japan setzen Anleger auf sich auszahlende Investitionen in den USA, nachdem der Stimmungsindex für kleinere Unternehmen in den USA auf das höchste Niveau seit 2004 geklettert war und damit die Erwartungen übertroffen hatte. In Australien kommt die Unterstützung vom Rohstoffsektor. Das eigentliche Thema liefert jedoch wieder einmal der designierte US-Präsident Donald Trump, der nach Börsenschluss und am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit seine erste Pressekonferenz seit Sommer 2016 abhalten wird. Bislang hatte er fleißig "gezwitschert" über Twitter.

In Tokio steigt der Nikkei-225 im späten Geschäft um 0,4 Prozent auf 19.379 Punkte, der australische S&P/ASX-200 hat gut behauptet geschlossen, Seoul und Hongkong melden höhere Gewinne. Mit einem Abschlag von 0,5 Punkten auf 3.147 Punkten fällt der Composite in Schanghai aus dem Rahmen. Die Rückkehr der Inflation spreche für eine anziehende globale Nachfrage, heißt es im Handel. Insbesondere die chinesischen Preisdaten des Vortages seien dahingehend zu interpretieren.

Hoffen auf Trump

"Erhalten wir etwas Klarheit über die fiskalischen Stimuli?", stellt Chefhändler Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets die entscheidende Frage mit Blick auf Trump. "Wie sehen die Steuersenkungen aus? Zusammensetzung, Zeitpunkt und die mögliche Größenordnung der staatlichen Ausgaben dürften Einfluss auf die Geldpolitik in den USA haben." Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe und der Notenbankchef des Landes, Haruhiko Kuroda, haben sich im Tagesverlauf getroffen und dabei unter anderem über Trump gesprochen.

In Australien kommen ermutigende Signale vom Arbeitsmarkt: Die offenen Stellen kletterten um 2,2 Prozent im vergangenen Quartal. Volkswirte sprechen von guten Voraussetzungen für Neueinstellungen in den kommenden Monaten.

In Japan könnten Automobil-, Technologie- und Chemiewerte zulegen, sollte Trump während der Pressekonferenz signalisieren, mehr ausländische Investitionen ins Land holen zu wollen, glaubt Chefstratege Hisao Matsuura von Nomura. "Anstatt Einfuhrzölle zu fordern und sich als Protektionist zu gerieren, gibt es Hoffnungen, Trump könnte um mehr Auslandsinvestitionen werben", so Matsuura. Dies könnte den Dollar stützen. Dieser legt tatsächlich etwas zu und steigt auf 116,03 Yen nach Wechselkursen um 115,58 Yen zur Vortageszeit.

Rohstoffwerte gesucht

Unter den Einzelwerten ziehen Toshiba um 4,2 Prozent an. Laut Medienberichten wollen die Hauptgläubiger das Unternehmen weiterhin unterstützen. Der Konzern bereitet riesige Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft vor. In Sydney stützen Aufschläge im Rohstoffsektor: BHP Billiton, Fortescue Metals und Rio Tinto springen zum Teil über 4 Prozent nach oben. In Indien sind Stahlwerte gesucht, nachdem in Medienberichten von möglichen Schließungen chinesischer Stahlwerke die Rede gewesen ist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.771,50 +0,19% +1,27% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.377,82 +0,40% +1,38% 07:00 Kospi (Seoul) 2.075,10 +1,47% +2,40% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.147,68 -0,44% +1,42% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.891,36 +0,64% +2,60% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.014,01 +0,27% +4,63% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.674,21 +0,13% +1,98% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 % YTD EUR/USD 1,0554 -0,0% 1,0556 1,0595 +0,4% EUR/JPY 122,35 +0,1% 122,25 122,67 -0,5% EUR/GBP 0,8679 +0,1% 0,8669 0,8724 +1,8% GBP/USD 1,2159 -0,1% 1,2173 1,2143 -1,5% USD/JPY 115,93 +0,1% 115,83 115,79 -0,8% USD/KRW 1194,60 -0,6% 1201,66 1196,75 -1,1% USD/CNY 6,9249 +0,0% 6,9215 6,9262 -0,3% USD/CNH 6,8971 -0,1% 6,9069 6,8820 -1,1% USD/HKD 7,7549 +0,0% 7,7546 7,7554 0% AUD/USD 0,7379 +0,2% 0,7362 0,7358 +2,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,96 50,82 +0,3% 0,14 -5,1% Brent/ICE 53,73 53,64 +0,2% 0,09 -5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.189,40 1.189,20 +0,0% +0,20 +3,3% Silber (Spot) 16,85 16,98 -0,8% -0,14 +5,8% Platin (Spot) 979,55 978,50 +0,1% +1,05 +8,4% Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,1% +0,00 +4,4% ===

