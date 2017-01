Die schweizerische Großbank UBS hat Henkel nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 105 Euro gesenkt. Der Kurs des Konsumgüterproduzenten berücksichtige zwar die Möglichkeiten, die sich aus Übernahmen ergäben, allerdings übersähen die Anleger das Maß an notwendigen Investitionen bei Henkel, schrieb die nun zuständige Analystin Pinar Ergun in einer Studie vom Dienstag. Insofern sei das Potenzial für höhere Markterwartungen an den Gewinn je Aktie aus eigener Kraft begrenzt./la/he

ISIN: DE0006048432