Anleger warten am Mittwoch gespannt auf die erste Pressekonferenz von Donald Trump seit seiner Wahl zum US-Präsidenten. Davor dürften sich die Börsianer zurückhalten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax mit 11.583,30 Punkten leicht im Plus geschlossen. Mit Spannung wird beobachtet,...

Den vollständigen Artikel lesen ...