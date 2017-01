Liebe Leser,

es läuft offensichtlich gut bei der VW-Tochter Audi. Laut Angaben von Volkswagen hat die börsennotierte Tochter im Geschäftsjahr 2016 einen neuen Rekord erreicht, was die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge betrifft. Diese habe bei exakt 1.871.350 Automobilen gelegen - ein Plus von 3,8% gegenüber 2015. Und dabei war schon 2015 damals ein neues Rekordjahr gewesen! Interessanterweise boomte den Zahlungen zufolge besonders der Audi-Absatz in Europa (+7,6%) und Nordamerika (+5,3%), ...

