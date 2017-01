Liebe Leser,

auch wenn es für Sie womöglich absurd klingt, im Urlaub einkaufen zu gehen, so gehört ein Aufenthalt bei Wal-Mart für mich zu fast jedem Urlaub in den USA dazu. Insbesondere dann, wenn es darum geht, neben Nationalparks auch Land und Leute kennenzulernen, kann man in den großen Megastores von Wal-Mart einiges über die Mentalität der Menschen in den USA erfahren. Dort findet sich neben einer riesigen Auswahl an Lebensmitteln nämlich auch Kleidung und Hobby-Bedarf. Vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...