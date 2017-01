Zürich - Das Marktumfeld für Börsengänge schätzt die ZKB für 2017 positiv ein: "Aus unserer Sicht ist das Fenster für IPOs in der Schweiz weiterhin geöffnet", schreibt die Kantonalbank in ihrem aktuellen IPO-Newsletter, der vierteljährlich erscheint. Die Wachstumskräfte in der Schweiz dürften sich wieder verstärken, worauf wichtige Vorlaufindikatoren deuteten.

"Für das neue Jahr rechnen wir mit einer erhöhten IPO-Aktivität an der SIX Swiss Exchange", kommentiert Andreas Neumann, Leiter Equity Capital Markets bei der ZKB, die Studie. Zum einen seien mit den Abspaltungen der Schweizer Einheit der Credit Suisse und Galenica Santé bereits zwei Grosstransaktionen geplant.

"Spannende Transaktionen"

Zum anderen würden unter Branchenkennern weitere namhafte Gesellschaften als IPO-Kandidaten für 2017 gehandelt. Bei "ansprechenden Marktbedingungen" werde das neue Jahr ...

