Tiger erreicht auf Kipoi Jahresproduktionsprognose für 2016

11. Januar 2017

Tiger erreicht auf Kipoi Jahresproduktionsprognose für 2016

Perth, Western Australia, Australien. Tiger Resources Ltd. (WKN: A0CAJF, ASX: TGS) ("Tiger") gibt für das Kupferprojekt Kipoi in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) folgendes Update.

Jahresproduktionsprognose wurde erreicht Tiger hat eine Produktion von 23.119 Tonnen Kupferkathoden auf Kipoi im Jahre 2016 erzielt. Dies liegt innerhalb der Prognose von 23.000 bis 23.600 Tonnen für 2016.

ILS-Becken Die Verstärkung des Intermediate Leach Solution (ILS)-Beckens wurde abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 25. Oktober 2016), was die Wiederaufnahme des Betriebs mit Nominalkapazität erlaubt. Wie bereits berichtet, plant das Unternehmen den Bau eines neuen ILS-Beckens nach Ende der Regenzeit.

EW-Erweiterung - Neuester Stand der Kapazitätserweiterung Das Kapazitätserweiterungsprogramm zur Steigerung der nominalen Produktionskapazität auf 32.500 Tonnen pro Jahr wurde jetzt abgeschlossen.

Der Kofferdamm, ein kleinerer Damm innerhalb eines größeren Damms, der das neue Tailings-Lager (Tailings Storage Facility, TSF-3) umfasst, wurde in Betrieb genommen. Dies bietet ausreichend Kapazität für den vollen Betrieb der neuen Tanklaugungsanlage (TL) während der Dauer der Regenzeit. Das Auslegen der HDPE-Abdichtung auf dem größeren TSF-3-Damm wurde bis zur Trockenzeit verschoben.

Die Inbetriebnahme der TL-Anlage ist im Laufen. Ausreichend Schwebmaterial, der kupferhaltige Rückstand im bestehenden TSF-1, wurde rückgewonnen, um die Tanklaugungsproduktion während der restlichen Regenzeit zu unterstützen.

Vorrangige Finanzierungsfazilität Tiger hat die Genehmigung für die Inanspruchnahme der restlichen Geldmittel aus der Kreditfazilität in Höhe von 162,5 Mio. USD erhalten und ausgeführt. Die Kreditfazilität wurde durch eine Gruppe von Kreditgebern, Taurus Mining Finance Fund, Resource Capital Fund VI L.P. und The International Finance Corporation (Ein Mitglied der Weltbank), eingerichtet.

Wie laut zusätzlicher kurzfristiger Zusage der Kreditgeber zulässig wurden am 31. Oktober 2016 Zinsen in Höhe von 3,5 Mio. USD aktiviert. Die restliche kurzfristige Zusage gibt Tiger eine nicht in Anspruch genommene Fazilität in Höhe von 5,1 Mio. USD und die Möglichkeit, die nächsten drei Zinszahlungen bis 31. Juli 2017 zu aktivieren.

VAT Tiger arbeitet weiter mit der DRK-Regierung zusammen und ist hoffnungsvoll, dass der Zeitpunkt der zukünftigen Mehrwertsteuerrückzahlung (VAT, Value Added Tax) festgelegt werden kann.

Für weitere Informationen bezüglich der Aktivitäten des Unternehmens wenden Sie sich bitte an:

Michael Griffiths Chief Executive Officer Tel. +61-8-6188 2000 mgriffiths@tigerez.com Nathan Ryan Media Tel. +61-8-420 582 887 nryan@tigerez.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Tiger Resources Ltd. Level 1, 1152 Hay Street 6005 West Perth WA Australien Telefon: +61 (08) 9481 7833 Fax: +61 (08) 9481 7835 E-Mail: tiger@tigerez.com Internet: www.tigerez.com

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

ISIN AU000000TGS2

