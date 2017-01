DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

VW befindet sich allem Anschein nach auf der Zielgeraden, den Abgasskandal in den USA endgültig hinter sich zu lassen. Die Wolfsburger sind nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Justizministerium und der US-Zollbehörde, um einen Vergleich zu erzielen und damit einen Schlussstrich unter die strafrechtlichen Ermittlungen zu ziehen. Dazu hat der Konzern einen konkreten Vergleichsentwurf mit den genannten US-Behörden ausgehandelt, der Bußgeld- und Strafzahlungen von insgesamt rund 4,3 Milliarden Dollar sowie Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Compliance- und Kontrollsysteme einschließlich der Bestellung einer unabhängigen Aufsichtsperson für die kommenden drei Jahre vorsieht. Teil dieses Vergleichsentwurfs ist laut VW auch ein Schuldanerkenntnis in Bezug auf bestimmte US-Strafvorschriften sowie eine Beschreibung der Fakten, auf deren Grundlage die Strafzahlungen zu leisten sind. Sollte ein Vergleich tatsächlich zustande kommen, würden die Zahlungsverpflichtungen die bestehenden Rückstellungen jedoch aller Voraussicht nach übersteigen, hieß es weiter. Wie hoch die Belastung für das Jahresergebnis 2016 konkret ausfallen wird, hänge jedoch von einer Reihe weiterer Faktoren ab und lasse sich daher derzeit noch nicht genau sagen. VW hatte bereits Zivilklagen mit Verbrauchern, Regulierern, dem Generalstaatsanwalt und Händlern beigelegt und muss dafür wohl 17 Milliarden US-Dollar zahlen. Bislang hat VW für die Kosten des Abgasskandals Rückstellungen von 18,2 Milliarden Euro gebildet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine Unternehmenstermine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -11,0 Mrd GBP zuvor: -9,7 Mrd GBP 10:30 Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/-1,1% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2018 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 Volumen offen 11:00 SE/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 1,5 Mrd SEK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2058 (offenes Volumen) 11:30 DE/Auktion neuer 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2018 im Volumen von maximal 8 Mrd CZK Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Dezember 2020 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.261,70 -0,09% Nikkei-225 19.364,67 +0,33% Shanghai-Composite 3.151,87 -0,31% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.583,30 +0,17% DAX-Future 11.575,50 +0,22% XDAX 11.578,43 +0,22% MDAX 22.203,31 +0,04% TecDAX 1.841,23 -0,31% EuroStoxx50 3.306,21 -0,08% Stoxx50 3.038,88 +0,07% Dow-Jones 19.855,53 -0,16% S&P-500-Index 2.268,90 0% Nasdaq-Comp. 5.551,82 +0,36% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,17 -3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vor der mit großer Spannung erwarteten Pressekonferenz von Donald Trump am Nachmittag rechnen Händler mit einem sehr zurückhaltenden Geschäft an Europas Börsen. "Ich bin gespannt", sagt ein Teilnehmer, der den künftigen US-Präsidenten noch immer nicht einschätzen kann. Damit dürfte er nicht alleine stehen. Nachdem er unmittelbar nach seinem Sieg gegen Hillary Clinton "präsidial" aufgetreten sei und damit eine Marktrally ausgelöst habe, habe er es zuletzt wieder vorgezogen, vor allem über Twitter mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, sagt ein anderer Händler. Diese Tweets seien häufig in Richtung Bashing und Abschottung gegangen, was für den Markt nicht positiv zu werten sei, heißt es weiter. Trump bleibe "unkalkulierbar".

Rückblick: Die Börsen in Europa tun sich schwer, nach einem guten Start ins neue Jahr eine klare Richtung einzuschlagen. Der unerwartet starke Anstieg der chinesischen Erzeugerpreise im Dezember verhalf zwar dem Rohstoffsektor zu Gewinnen von durchschnittlich 3,3 Prozent, setzte am übrigen Markt aber keine Akzente. Die Kursgewinne der Minenkonzerne reichten von 2,9 Prozent bei Glencore bis 7,1 Prozent bei Anglo American. Schlusslicht im 0,1 Prozent leichteren europäischen Bankensektor war die Aktie der portugiesischen Banco Comercial Portugues. Belastend wirkte hier eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,33 Milliarden Euro. Überraschend gute Ergebnisse verhalfen William Morrison zu einem Plus von 3,6 Prozent. Sie stützten den gesamten britischen Einzelhandelssektor. J. Sainsbury stiegen um 1,6 Prozent und Tesco um 6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - VW gewannen 0,1 Prozent, nachdem der Konzern für Dezember ein Absatzplus von knapp 12 gemeldet hatte. Deutsche Bank verloren 2,4 Prozent. Hier belastete ein Bericht im Handelsblatt, laut dem das Finanzinstitut die neuen Strategiepläne erst später bekannt geben wird. Nach den Zahlen am Vortag gab es einige positive Kommentare zu Continental, die Aktie gewann 2,7 Prozent. Nach Umsatzzahlen für das erste Quartal schlossen Metro unverändert. Zwar erfüllte das Weihnachtsgeschäft nicht die Erwartungen, an der Börse wird allerdings stärker auf die Aufspaltung des Unternehmens geschaut. Ansonsten sorgten Umstufungen für Kursbewegungen. So hat die UBS Lanxess (minus 2,1 Prozent) auf "Neutral" von "Buy" abgestuft und zugleich das Siemens-Papier (plus 1,5 Prozent) auf "Buy" von "Neutral" angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): unv. bei 11.578 Punkte

Die VW-Aktie legte bei hohem Umsatz 1,1 Prozent zu, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Das Unternehmen steht kurz vor einer Einigung mit dem US-Justizministerium im Abgasskandal. Beiersdorf gingen leichter mit einer Abstufung durch UBS, Prosieben profitierten von einer Hochstufung durch Morgan Stanley.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - An der Wall Street hat eine richtungsarme Zurückhaltung dominiert. Als robust erwies sich erneut die Nasdaq, wo der Composite-Index den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch stieg. Der S&P-500 kam bis auf drei Punkte an sein Allzeithoch heran. Der Blick ging in die nahe Zukunft. Am Mittwoch wird sich Donald Trump erstmals seit seiner Wahl zum US-Präsidenten in einer Pressekonferenz äußern. Zudem startet demnächst die Berichtsaison. General Motors rückten um 3,7 Prozent vor. Der Autokonzern will seinen für dieses Jahr angepeilten Gewinn im nächsten Jahr noch toppen. Im Schlepptau legten Ford 1,7 Prozent zu. Valeant profitierten vom Verkauf der Sparte Dendreon und stiegen um 7 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0556 -0,0% 1,0556 1,0564 EUR/JPY 122,51 +0,2% 122,25 123,05 EUR/CHF 1,0733 +0,1% 1,0728 1,0734 GBP/EUR 1,1521 -0,0% 1,1535 1,1518 USD/JPY 116,05 +0,2% 115,83 116,48 GBP/USD 1,2162 -0,1% 1,2173 1,2170

Die Blicke am Devisenmarkt sind vor allem auf die Pressekonferenz von Donald Trump gerichtet. Im Vorfeld wird der Euro in einer Spanne zwischen 1,05 und 1,06 Dollar gesehen. "Ich denke nicht, dass die Investoren im Vorfeld das Aufwärtspotenzial des Euro testen werden", so Devisen-Analyst Toshiyuki Umekawa von der Mizuho Bank. Sollte die Trump-Pressekonferenz unspektakulär verlaufen, dann dürfte der Dollar weiter nach oben laufen, ergänzt der Teilnehmer.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,94 50,82 +0,2% 0,12 -5,2% Brent/ICE 53,72 53,64 +0,1% 0,08 -5,3%

Die Ölpreise drehten nach kleinen Gewinnen ins Minus. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI fiel um 2,2 Prozent auf 50,82 Dollar. Beobachter verwiesen auf weiter bestehende Zweifel daran, ob die von Opec-Mitgliedern und -nichtmitgliedern vereinbarten Förderdrosselungen umgesetzt würden. Am Dienstag berichtete überdies das Wall Street Journal, dass Libyen seinen Ausstoß in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdreifacht hat. Einstweilen zeigt sich die Energy Information Administration zum Ölpreis etwas zuversichtlicher als bislang. Die US-Behörde rechnet für WTI nun mit einem Preis im laufenden Jahr von 52,50 nach 50,66 je Barrel. Für 2018 rechnet sie mit 55,18 Dollar. Zugleich erwartet sie eine etwas höhere US-Produktion als bisher. Im asiatischen Handel kam es zu einer leichten Erholung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.189,33 1.189,20 +0,0% +0,13 +3,3% Silber (Spot) 16,83 16,98 -0,9% -0,15 +5,7% Platin (Spot) 979,20 978,50 +0,1% +0,70 +8,4% Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,3% +0,01 +4,6%

Der Goldpreis profitierte weiter von der Unsicherheit rund um die künftige Geldpolitik der Fed wie auch um die Wirtschaftspolitik der künftigen Regierung. Mit 1.187 Dollar kostete die Feinunze 0,5 Prozent mehr als am Montag. In Asien zeigte sich der Preis für das Edelmetall wenig verändert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

WELTBANK

Die vom künftigen US-Präsidenten Trump in Aussicht gestellten Steuersenkungen können das globale Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr befeuern, so die Weltbank. Sie könnten frischen Treibstoff liefern in einer Weltwirtschaft, die mit einem stagnierenden Handel, schwachen Investitionen und steigenden politischen Unsicherheiten zu kämpfen habe. In ihrem halbjährlichen Wirtschaftsbericht erwartet die Entwicklungsbank ein weltweites Wirtschafstwachstum von 2,7 Prozent in diesem Jahr, etwas weniger als noch im Juni mit 2,8 Prozent. Damit liegt es aber über dem Nachkrisentief vom vergangenen Jahr, das sich auf 2,3 Prozent belief.

AXEL SPRINGER

Der zum Springer-Konzern gehörende Werbevermarkter Zanox verstärkt seinen Präsenz in den USA mit einem Zukauf. Er übernimmt über seine Gesellschaft Affiliate Window das Werbenetzwerk ShareASale, wie die Axel Springer SE mitteilte. Der Kaufpreis für 100 Prozent der Anteile beträgt zunächst 35 Millionen US-Dollar, er kann aber bei Erreichung bestimmter Ergebnisziele 2017 noch um maximal 10 Millionen Dollar steigen.

GENERAL MOTORS

Der US-Autokonzern will seinen für dieses Jahr angepeilten Gewinn im nächsten Jahr noch toppen. Für das abgelaufene Jahr hatte GM das obere Ende der Gewinnspanne von 5,50 bis 6,00 Dollar je Aktie ins Visier genommen. Im diesem Jahr will GM bereinigt und vor Steuern 6 bis 6,50 Dollar je Aktie verdienen. Zudem gab der Verwaltungsrat angesichts des optimistischen Ausblicks grünes Licht für einen 5 Milliarden US-Dollar schweren Aktienrückkauf.

