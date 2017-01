AIRKreise: Saudi-Arabiens Flynas kurz vor Bestellung von 60 Airbus A320NEO CE2 (VB +1,6%) CropEnergies wächst im 3. Quartal und hebt Ergebnisprognose an DB1Fusion von DB1 und LSE bringt deutliche Vorteile. Dabei seien eher Verlagerungen nach Frankfurt zu erwarten, BöZ, S. 1 und 3 DTELiberty Media Chef:"Kabelanbieter könnten ihre Kräfte bündeln und mit der Übernahme von T-Mobile US in das Mobilfunkgeschäft einsteigen" EOANInvestor fordert weitere Aufspaltung von Energiekonzern Eon, HB, S. 21 F3CSFC Energy: Indisches Innenministerium setzt auf Brennstoffzellen von SFC PAH3Porsche: Voraussichtliche Einigung zwischen VW und US-Justiz wird Konzernergebnis der Porsche SE für das GJ 2016 belasten VOW3 (VB +1,0%) Verhandlungen mit dem US-Justizministerium sehen in...

