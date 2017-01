IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert im Jahr 2016 5,4 Mio. Unzen Silber und 57.375 Unzen Gold

Endeavour Silver produziert im Jahr 2016 5,4 Mio. Unzen Silber und 57.375 Unzen Gold

Vancouver, Kanada - 10. Januar 2017 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK- http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=297184) berichtet, dass die Gesamtproduktion 2016 5,4 Millionen Unzen (oz) Silber und 57.375 oz Gold umfasste. Die Goldproduktion lag leicht über den Vorgaben, während die Silberproduktion leicht hinter den Erwartungen blieb. Die Silberäquivalentproduktion belief sich bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 75:1 auf insgesamt 9,7 Millionen oz und entsprach somit den Vorgaben.

Die Silberproduktion im vierten Quartal 2016 betrug 1.088.845 oz, während sich die Goldproduktion auf 44.402 oz belief. Dies entspricht einer Silberäquivalentproduktion von 1,9 Millionen oz. Endeavour besitzt und betreibt drei Silberminen in Mexiko: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango sowie die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato.

Wichtigste Produktionsergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 (im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015)

- Die Silberproduktion sank im Jahresvergleich um 24 % auf 5.435.407 oz. - Die Goldproduktion sank um 4 % auf 57.375 oz. - Die Silberäquivalentproduktion belief sich auf 9,7 Millionen oz (Silber-Gold-Verhältnis von 75:1). - Insgesamt wurden 5.152.031 oz Silber verkauft. - Insgesamt wurden 55.851 oz Gold verkauft. - Der Barrenbestand betrug zum Jahresende 311.625 oz Silber und 665 oz Gold. - Der Konzentratbestand umfasste zum Jahresende 18.962 oz Silber und 218 oz Gold.

Wichtigste Produktionsergebnisse für das vierte Quartal 2016 (im Vergleich zum vierten Quartal 2015)

- Die Silberproduktion fiel um 37 % auf 1.088.845 oz. - Die Goldproduktion sank um 26 % auf 11.402 oz. - Die Silberäquivalentproduktion belief sich auf 1,9 Millionen oz (Silber-Gold-Verhältnis von 75:1). - Insgesamt wurden 946.456 oz Silber verkauft. - Insgesamt wurden 11.004 oz Gold verkauft.

Bradford Cooke, CEO und Director, erklärte: Die von Endeavour im vergangenen Jahr erzielte Silber- und Goldproduktion lag dank der Trendwende bei den Edelmetallpreisen deutlich über unserem ursprünglichem Produktionsziel, wodurch das Management im Juli in der Lage war, unsere Produktionsvorgaben nach oben zu korrigieren. Ich kann erfreut sagen, dass unser operatives Team dies gut gemeistert hat und die nach oben revidierten Produktionsziele im Jahr 2016 grundsätzlich erreicht hat.

Die Produktion fiel jedoch im Jahresvergleich geringer aus. Dies ist vor allem auf unsere Entscheidung im Januar zurückzuführen, die Explorations- und Erschließungsausgaben angesichts der geringen Metallpreise deutlich zu senken, wodurch unser Minenzugang und in Folge die Metallproduktion eingeschränkt wurde. Wir haben diese Entscheidung am Ende des zweiten Quartals revidiert und unsere Explorations- und Erschließungsprogramme erneut aufgenommen, um die Ressourcen wieder zu erweitern und Reserven zugänglich zu machen.

Zudem haben wir zwei hochgradige Silber-Gold-Erschließungsprojekte in den historischen mexikanischen Silberbergbaugebieten Zacatecas und Parral erworben und unsere spannende Neuentdeckung im Konzessionsgebiet Terronera weiterentwickelt. Das Unternehmen ist nun in der Lage, im Laufe der nächsten drei Jahre möglicherweise drei neue Minen zu erschließen, um die nächste organische Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten.

Wichtigste Betriebsergebnisse für 2016

Konsolidierte Produktion http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38561/EDR news release - 10 jan 2017_DEPRcom.001.png Produktion 2016 per Minenbetrieb http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38561/EDR news release - 10 jan 2017_DEPRcom.002.png Produktion im vierten Quartal 2016 per Minenbetrieb http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38561/EDR news release - 10 jan 2017_DEPRcom.003.png 1) Die Silberäquivalentwerte 2016 beruhen auf einem Silber-Gold-Verhältnis von 75:1; die Silberäquivalentwerte 2015 beruhen auf einem Silber-Gold-Verhältnis von 70:1 2) gpt = Gramm pro Tonne

Minenbetrieb Guanaceví

- Die Silber- und Goldproduktion blieb aufgrund der geringeren Durchsatzleistung und Gehalte hinter den Vorgaben für 2016 zurück, was teilweise durch die höheren Ausbeuten aufgehoben wurde - 9,7 km im Tiefbau erschlossen - Endeavour pflanzte 10.100 Bäume und wurde als sozial verantwortliches Unternehmen (Socially Responsibly Company) ausgezeichnet

Minenbetrieb Bolañitos

- Die Silber- und Goldproduktion übertraf die Vorgaben dank der höheren Durchsatzleistung, deren positiver Effekt jedoch teilweise durch die geringeren Silbergehalten sowie Gold- und Silberausbeuten aufgehoben wurde. - 2,3 km im Tiefbau erschlossen - Endeavour pflanzte 7.400 Bäume und wurde als sozial verantwortliches Unternehmen (Socially Responsibly Company) ausgezeichnet

Minenbetrieb El Cubo

- Die Silber- und Goldproduktion übertraf die Vorgaben dank der höheren Durchsatzleistung, deren positiver Effekt jedoch teilweise durch die geringeren Goldausbeuten aufgehoben wurde. - 4,1 km im Tiefbau erschlossen - Endeavour pflanzte 7.250 Bäume und wurde als sozial verantwortliches Unternehmen (Socially Responsibly Company) ausgezeichnet

Projekt Terronera

- Endeavour pflanzte 10.000 Bäume

Endeavour erwartet, seine aktuelle Reserven- und Ressourcenschätzung sowie seine Produktions- und Kostenvorgaben für 2017 innerhalb der nächsten zwei Wochen zu veröffentlichen.

Über Endeavour - Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit Betriebsbeginn 2004 konnte das Unternehmen sein Fördervolumen kontinuierlich ausbauen und erzielte im Jahr 2016 ein Fördervolumen von 9,7 Millionen Unzen Silberäquivalent. Die Erschließung der hochgradigen Entdeckung von Endeavour im Konzessionsgebiet Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco, des genehmigten Minen- und Anlagenkomplexes El Compas im Bundesstaat Zacatecas und der aussichtsreichen Konzessionsgebiete Parral in Chihuahua sollte dem Ziel des Unternehmens, ein führender Großproduzent im Silberbergbausektor zu werden, zuträglich sein.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Meghan Brown, Director Investor Relations Tel: 1-877-685-9775 (gebührenfrei) Tel: 604-640-4804 Fax: 604-685-9744 E-Mail: mbrown@edrsilver.com Website: www.edrsilver.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2017 und über den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse unterschiedlicher Aktivitäten enthalten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Wechsel auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) beschrieben sind (Formular 40F wurde bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden eingereicht).

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38561 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38561&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258 Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA29258Y1034

AXC0034 2017-01-11/08:35