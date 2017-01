Der Primärmarkt zeigt sich auch im weiteren Wochenverlauf von seiner aktiven Seite. Am Covered Bond (CB) Markt preiste gestern die Erste Bank einen EUR 750 Mio. umfassenden Hypotheken CB (Laufzeit 10J) bei MS+3 BP. EUR 1 Mrd. emittierte die Swedbank ebenfalls in Form eines Hypotheken CBs (5J, MS-3 BP). Als weiterer österreichischer Emittent kündigte die Bawag P.S.K. einen 10-jährigen Hypotheken CB im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.) an. Weitere EUR denominierte Financial-Emissionen kamen von der BPCE (EUR 1 Mrd., Tier 3, 6J, MS+92 BP), Santander Consumer Finance (EUR 1,25 Mrd., 5J, MS, MS+85 BP) u. der Mediobanca (EUR 750 Mio., 3J, MS+90 BP). Bei den Non-Financials preiste Telefonica eine Dualtranche im Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. (Baa3/BBB/BBB; A: EUR 1,25 Mrd., 8J, MS+105 BP; B: EUR...

Den vollständigen Artikel lesen ...