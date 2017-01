Liebe Trader,

seit Mitte dieses Jahres präsentiert sich die Aktie des Baukonzerns Bilfinger in einem aufwärts gerichteten Trendkanal und konnte von seinen Jahrestiefstständen aus Mitte September bei 25,05 Euro an die markante Widerstandszone von rund 38,00 Euro zulegen. Wie bereits in Analyse vom 4. Januar 2017: "Bilfinger SE - Wartet auf Impulse" wurde ein Ausbruch darüber favorisiert, der im gestrigen Handel nun eindeutig mit einem dynamischen Kursanstieg über die Widerstandszone von rund 38,00 Euro vollzogen wurde. Nun dürfte sich die Aktie wie zu Beginn dieses Jahres erwartet weiter gen Norden aufwärts bewegen und macht ein direktes Long-Engagement äußerst attraktiv.

Long-Chance:

Mit dem klaren Kursschub über das Widerstandsniveau von 38,00 Euro können Anleger nun ein direktes Long-Engagement wagen - das nächste Kursziel auf Sicht von einigen Handelstagen dürfte die runde Marke bei 41,00 Euro bilden, darüber könnte es mit dem Wertpapier sogar weiter zu den Zwischenhochs bei 44,14 Euro weiter aufwärts gehen. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte aber noch knapp unterhalb des runden Kursniveaus, sowie der aktuellen Wochentiefs von 37,00 Euro angesetzt werden. Stellt sich der gestrige Ausbruch nämlich als krasses Fehlsignal heraus und die Aktie rutscht wieder unter die am Montag aufgestellten Wochentiefs zurück, so dürfte es zu einem nachhaltigen Trendbruch, sowie Abgaben auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 33,93 Euro kommen. Darunter sind jedoch Abgaben auf die größere Horizontalunterstützung um 31,31 Euro zu favorisieren, wodurch sich ein potentieller Ausbruch deutlich nach hinten verschieben würde.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 38,40 Euro

Kursziel: 41,00 / 44,14 / 45,34 Euro

Stopp: < 37,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,40 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bilfinger SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 38,40 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

