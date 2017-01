München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Keine Angst haben. Alles geben. Der Beste sein. Diesen Weg geht Felix Neureuther bereits seit Kindertagen. Mit zwölf Weltcupsiegen ist der Sohn der Skilegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther der beste deutsche Skifahrer aller Zeiten. Trotzdem ist der 32-Jährige auf dem Teppich geblieben. COSMOPOLITAN (2/2017) gibt einen Einblick in die Welt eines Adrenalinjunkies, der sich vom hohen Erwartungsdruck und Treppchen-Träumen einfach nicht stressen lässt.



Erst, wenn er zwei Ski unter seinen Füßen hat, fühlt sich Felix Neureuther so richtig wohl. Die Liebe zum Skifahren hat er von seinen Eltern sozusagen in die Wiege gelegt bekommen - obwohl er ganz lange nichts von der Profikarriere der beiden wusste. Erst mit zehn Jahren erfährt Felix Neureuther durch einen Zufall davon: "Der Vater eines Freundes hat mir ein Olympiabuch von 1976 gezeigt, und da war meine Mama drin."



Zu Beginn seiner Karriere als Profisportler fiel es dem 32-Jährigen schwer, die Erfolgserwartungen von außen nicht an sich heranzulassen. Dank einem kleinen Trick ist Felix Neureuther heute viel gelassener als früher: "Ich wandle Nervosität in Freude um. Wenn das gelingt, macht einem der Druck keine Angst, sondern treibt an." Vor jedem Rennen hilft ihm ein kleines Ritual bei der Konzentration: "Kurz vor dem Start schlage ich meine Skistöcke einmal zusammen. Durch das Klackgeräusch bin ich on. Dann weiß ich: Jetzt muss ich funktionieren und tauche in diesen Tunnel ab."



Trotz aller Erfolge bleibt Neureuther bescheiden, das Wort "stolz" kann er überhaupt nicht leiden: "Ich finde, man kann glücklich über etwas sein aber ich würde nie sagen, dass ich stolz auf mich bin." Für die bevorstehenden Wettkämpfe, den Weltcup und die Weltmeisterschaft, möchte er sich nicht von den Gedanken an das Treppchen verrückt machen lassen: "Würde ich jetzt eine Wunschplatzierung nennen, würde mich das nur unter Druck setzen. Ich stapel lieber tief und überrasche andersherum."



Hinweis für Redaktionen:



Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT. 12. Januar). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.



Über COSMOPOLITAN



COSMOPOLITAN gehört zu den weltweit bekanntesten Premiummarken, erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 Millionen Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN das größte monatliche Frauenmagazin und erreicht 1,59 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 1,41 Millionen Leserinnen an. fun. fearless. female. - Mit diesem Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen in allen Lebensbereichen mit höchster Kompetenz: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion - und das seit knapp 35 Jahren! Die cosmopolitische, moderne und visionäre Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN begeistert mit einer starken Auflagen-Performance.



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Group ihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY und SHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander und sprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag erreicht mehr Frauen in diesem Segment als wir (3,04 Mio., ma Pressemedien 2016 I). Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



OTS: Bauer Media Group, Cosmopolitan newsroom: http://www.presseportal.de/nr/45267 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_45267.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Unternehmenskommunikation Anna Hezel T +49 40 30 19 10 74 anna.hezel@bauermedia.com www.bauermedia.com http://twitter.com/bauermediagroup