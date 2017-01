Zürich - In der ersten verkürzten Handelswoche im neuen Jahr verlief der Handel auf eKMU-X in ruhigen Bahnen. Dank einer grösseren Transaktion in den Reishauer-Namenaktien, konnte das Gesamtvolumen gesteigert werden. Einmal mehr gab es einige Abschlüsse in der Zur Rose Group.

Auch die kleine Immobiliengesellschaft Agruna AG erzielte in drei Abschlüssen ein Umsatz von über CHF 200'000. Ebenfalls rege gehandelt wurden die Titel der NZZ und der Bernexpo AG. Der ZKB KMU Index schloss in der Auftaktswoche zum neuen Jahr mit einem Minus von 0.33%. Trotz der Nachricht, dass die Rigibahnen im vergangenen Jahr weniger Passagiere beförderten, konnte sich der Kurs um CHF 0.15 verbessern. Als erste Regionalbank präsentierte die Spar- und Leihkasse Gürbetal ihren ersten Eckdaten. Der Reingewinn war leicht unter dem Vorjahr, an der Generalversammlung können die Aktionäre über eine unveränderte Dividende von CHF 105 pro Aktie abstimmen. In der Berichtsperiode wurden keine Titel auf eKMU-X umgesetzt.

Unternehmensnachrichten

Die Spar + Leihkasse Gürbetal hat im Geschäftsjahr 2016 vor allem wegen des rückläufigen Zinsertrags insgesamt weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...