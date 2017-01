Bad Marienberg - Die PORR AG (ISIN AT0000609607/ WKN 850185) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:PORR AG wurde wie folgt informiert:"Wir informieren Sie, dass eine Gruppe von Aktionären der PORR AG beschloss, über Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bis zu 1.474.509 Stück Aktien der PORR AG entsprechend bis zu rund 5% der Stimmrechte außerbörslich in einer Privatplatzierung zu veräußern. Die Gruppe umfasst sämtliche Mitglieder des Vorstands und einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats der PORR AG (bzw. diesen nahestehende Gesellschaften), darunter auch Gesellschaften des Ortner-Strauss Syndikats. Das Ortner-Strauss Syndikat wird auch nach Platzierung aller Aktien weiter klar mehr als 50% der Stimmrechte an der PORR AG halten.

