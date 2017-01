Die Kanadier haben Trudeau, die Amerikaner die Obamas und die Engländer Prinzessin Kate. Wir haben Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Anton Hofreiter. Stilistisch wird 2017 für Deutschland kein erfolgreiches Politikjahr.

Muss es immer der Drei-Knopf Blazer sein? Nein, Frau Merkel greift auch gerne beim TV-Duell anlässlich der Bundestagswahl zur Schlandkette - getreu dem Motto: schlimmer geht immer.

Doch wenn wir über unsere nationalen Grenzen hinwegschauen, sehen wir Gegenentwürfe zur tristen deutschen Politsphäre. Sei es der eigenwillige Schuhgeschmack der Premierministerin des Vereinigten Königreichs Theresa May, der einen Hauch Selbstironie offenbart, oder der stilsichere und selbstbewusste Auftritt einer Michelle Obama.

Die First Lady brilliert im maßgeschneiderten pinken Cocktailkleid, in einfach geschnittenen Jeans, im mondänen Abendkleid und trifft den Modegeschmack der durchschnittlichen Amerikanerin. Die Harvard Absolventin repräsentiert die unabhängige und unerschrockene moderne Frau ohne sich in braune Einheitskluft zu hüllen.

Die deutsche Politik braucht modische Vorbilder

Warum werfen deutsche Politiker wirklich jegliches Stilgefühl bei Amtsantritt über Bord? Gehört der schlechtsitzende Anzug zum Berufsbild, wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...