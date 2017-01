Gestoppte bzw. gedrehte Serien: publity -1,43% auf 37,9, davor 7 Tage im Plus (6,1% Zuwachs von 36,24 auf 38,45), SolarWorld -14,24% auf 5,317, davor 6 Tage im Plus (154,93% Zuwachs von 2,43 auf 6,2), RHI +0,65% auf 23,35, davor 6 Tage im Minus (-6,05% Verlust von 24,7 auf 23,2), Amgen -0,05% auf 158,76, davor 5 Tage im Plus (8,64% Zuwachs von 146,21 auf 158,84), Alphabet -0,23% auf 804,79, davor 5 Tage im Plus (4,51% Zuwachs von 771,82 auf 806,65), Compeq Manufacturing -1,56% auf 15,8, davor 5 Tage im Plus (3,22% Zuwachs von 15,55 auf 16,05), Österreichische Post -1,06% auf 33, davor 5 Tage im Plus (4,59% Zuwachs von 31,89 auf 33,35), Amazon -0,13% auf 795,9, davor 5 Tage im Plus (6,27% Zuwachs von 749,87 auf 796,92), Facebook -0,44% auf 124,35, davor 5 Tage im Plus (8,56%...

