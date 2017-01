Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Weltbank: Trumps Steuersenkungen können Wachstum beflügeln

Die vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Aussicht gestellten Steuersenkungen können das globale Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr befeuern, vermutet die Weltbank. Sie könnten frischen Treibstoff liefern in einer Weltwirtschaft, die mit einem stagnierenden Handel, schwachen Investitionen und steigenden politischen Unsicherheiten zu kämpfen habe. In ihrem halbjährlichen Wirtschaftsbericht prognostiziert die Entwicklungsbank ein weltweites Wirtschafstwachstum von 2,7 Prozent in diesem Jahr, etwas weniger als noch im Juni mit 2,8 Prozent.

Pfund-Absturz macht FTSE-Rekordserie madig

Der britische Leitindex für Aktien hat eine beeindruckende Rekordserie hinter sich: Seit Jahresbeginn hat der FTSE-100 täglich ein Rekordhoch erreicht - nimmt man noch den Dezember hinzu, waren es sogar sieben Rekordtage am Stück. Allerdings verdunkelt sich das Bild bei näherem Hinsehen erheblich, denn das britische Pfund ist zugleich abgestürzt, und in dieser Währung wird der FTSE bemessen. Seit dem 23. Juni ist die britische Devise gegen den Dollar um 19 Prozent abgesackt.

Bafin-Chef Hufeld: Kein Kompromiss um jeden Preis bei Basel 3

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, strebt bei der sogenannten Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 weiterhin eine Verständigung an. "Einen Kompromiss um jeden Preis" könne es aber nicht geben, sagte Hufeld in seiner Rede beim Bafin-Neujahrsempfang in Frankfurt. Eigentlich hätte das Regelwerk am vergangenen Sonntag von den Chefs der Aufsichtsbehörden und Zentralbanken (GHOS), zu denen auch Hufeld gehört, abschließend bestätigt werden sollen. Das Treffen wurde jedoch auf einen bislang unbestimmten Termin verschoben.

BoJ-Gouverneur Kuroda zuversichtlich für US-Wirtschaft

Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda hat sich nach einem Treffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Entwicklung der US-Wirtschaft gezeigt. In der Vergangenheit habe sich die Wirtschaft stetig beschleunigt, sagte Kuroda. Über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump habe es keine konkreten Gespräche gegeben. Zu der für später am Mittwoch geplanten Pressekonferenz Trumps wollte sich Kuroda nicht äußern.

Nach wochenlangen Verhandlungen steht neue Koalition für Island

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Mitte-rechts-Parteien in Island auf eine Regierungskoalition geeinigt. Der bisherige Finanzminister Bjarni Benediktsson von der Unabhängigkeitspartei soll neuer Regierungschef werden, wie am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Reykjavik mitgeteilt wurde. Außer der Unabhängigkeitspartei mit 21 von 63 Parlamentssitzen sind die Reformpartei und die Partei Glänzende Zukunft an der künftigen Koalition beteiligt.

Obama mahnt zum Abschied zu gesellschaftlicher Solidarität

Mit einem eindringlichen Aufruf zur Geschlossenheit hat sich US-Präsident Barack Obama von seinen Landsleuten verabschiedet. Die Demokratie in den USA sei nur dann funktionsfähig, wenn alle Bürger, "unabhängig von unserer Parteizugehörigkeit oder unserem spezifischen Interesse, dazu beitragen, das Bewusstsein einer gemeinsamen Bestimmung wiederherzustellen", sagte Obama in seiner Abschiedsrede in Chicago. Dieses Bewusstsein werde derzeit "dringend gebraucht".

Chrystia Freeland wird neue Außenministerin Kanadas

Die bisherige kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland wird neue Außenministerin ihres Landes. Dies gab Regierungschef Justin Trudeau im Rahmen einer Kabinettsumbildung bekannt. Die 48-jährige ehemalige Journalistin ersetzt den 61-jährigen Stéphane Dion, der sich nach 21 Jahren im öffentlichen Dienst aus der Politik zurückzieht. Er gilt als scharfer Kritiker des künftigen US-Präsidenten Donald Trump.

Israelische Soldaten erschießen im Westjordanland einen Palästinenser

Israelische Soldaten haben im Westjordanland in der Nacht zum Dienstag einen Palästinenser erschossen. Beide Seiten stellten den Hergang unterschiedlich dar. Der Vorfall ereignete sich im palästinensischen Flüchtlingslager Al-Fara nördlich der Stadt Nablus.

Japan/Index Frühindikatoren Nov +1,9 gg Vm

Japan/Index gleichlaufende Indikatoren Nov +1,6 gg Vm

Japan/Währungsreserven Dez 1,217 Bill USD

Japan/Währungsreserven Dez -2,39 Mrd USD gg Vormonat

Malaysia Industrieproduktion Nov +6,2% (PROG: +6,0%) gg Vorjahr

Malaysia Industrieproduktion Nov -2,8% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.